تراند اليوم : شاهد .. الكويتي "عبدالله الدبوس " من قلب الصياهد: ‏"أنا راعي الصفراء زبون المخاسير أحرق حساب البنك ما احسب حسابه"

صحيفة الخليج 365: ظهر الكويتي والمستثمر في الإبل عبدالله الدبوس في مقطع فيديو تفاخر من خلاله بمتلاكه من الإبل النادرة.

وقال الدبوس في الفيديو "أنا راعي الصفراء زبون المخاسير أحرق حساب البنك ما أحسب حسابه!".

ويشارك عبدالله الدبوس في شوط "سيف الملك صفر" ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة.

وكان الكويتي دبوس مبارك الدبوس والد عبدالله بجائزة الشداد في مهرجان الملك عبدالعزيز العام الماضي بعد حصوله على 785 نقطة بفارق 11 نقطة عن منافسه المشارك حمد بن عوضه بن لبدان المري.