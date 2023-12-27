تراند اليوم : بالفيديو والصور ..كلمة ⁧‫ولي العهد‬⁩ خلال افتتاح أعمال السنة الـ 4 لمجلس الشورى في دورته الـ 8

صحيفة الخليج 365: ألقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال ولي العهد في خطابه أن المملكة رحبت بأكثر من 1.8 مليون حاج أدوا مناسك الحج وأكثر من 10 ملايين معتمر خلال العام الماضي ويعد ذلك من نتاج برامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030، كما أن المملكة استضافت عددا من القمم الكبرى جمعت أكثر من 100 دولة العام الماضي،

وأضاف أن "نهج السعودية الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول". وتابع أن المملكة ماضية في نهضتها التنموية وفق رؤية 2030، مشيرا إلى أن "الاقتصاد السعودي هو الأسرع نموا ضمن مجموعة العشرين"،