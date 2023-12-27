الارشيف / اخبار السعوديه

تراند اليوم : بالفيديو والصور ..كلمة ⁧‫ولي العهد‬⁩ خلال افتتاح أعمال السنة الـ 4 لمجلس الشورى في دورته الـ 8

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

بالفيديو والصور ..كلمة ⁧‫ولي العهد‬⁩ خلال افتتاح أعمال السنة الـ 4 لمجلس الشورى في دورته الـ 8

٢٠٢٣١٢٢٧_١٤٤٣٠٧

صحيفة الخليج 365: ألقى ولي العهد الأمير ، اليوم الأربعاء، الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال ولي العهد في خطابه أن المملكة رحبت بأكثر من 1.8 مليون حاج أدوا مناسك الحج وأكثر من 10 ملايين معتمر خلال العام الماضي ويعد ذلك من نتاج برامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030، كما أن المملكة استضافت عددا من القمم الكبرى جمعت أكثر من 100 دولة العام الماضي،

وأضاف أن "نهج الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول". وتابع أن المملكة ماضية في نهضتها التنموية وفق رؤية 2030، مشيرا إلى أن "الاقتصاد السعودي هو الأسرع نموا ضمن مجموعة العشرين"،

وواصل أن السياحة في السعودية حققت نموا تاريخيا، ولفت إلى أن اختيار السعودية لاستضافة إكسبو 2030 يؤكد مكانتها عالمياً.
بالفيديو والصور ..كلمة ⁧‫ولي العهد‬⁩ خلال افتتاح أعمال السنة الـ 4 لمجلس الشورى في دورته الـ 8
بالفيديو والصور ..كلمة ⁧‫ولي العهد‬⁩ خلال افتتاح أعمال السنة الـ 4 لمجلس الشورى في دورته الـ 8
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا