شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: اختيار المملكة لاستضافة إكسبو 2030 يوثق مكانتها العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، أعمال السنة الـ 4 لمجلس الشورى في دورته الـ 8.

واستهل سموه كلمته بحمد الله على انجزته المملكة من إنجازات ضخمة بمختلف الأصعدة.

ثم تابع: "إن بلادكم ماضية في نهضتها التنموية وفق رؤية 2030 وبرامجها الطموحة التي ستحافظ على مكانة المملكة المتقدمة عالميًا، وتحقيق مزيد من سبل التطور الازدهار وتوفير صور الحياة الكريمة للمواطنين".

النمو الاقتصادي بالمملكة

وأكمل: "حققت المملكة مراكز متقدمة في العديد من المجالات، بما في ذلك تقدمها أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتطور الاقتصاد السعودي ليصبح الأسرع نموًا على مستوى دول مجموعة العشرين في عام 2023، بمعدل 8.7% نموًا في الناتج المحلي، وكذلك نموًا في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%".

وتابع: "المملكة حققت في مجال السياحة أداءً تاريخيًا من الربع الأول 2023، بنمو نسبته 64%، وسنواصل مسيرة عمل التحول الاقتصادي وفق مستهدفات الرؤية، وأن ما تحقق من ناتئج إيجابية يبشر بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية".

ثم أضاف: "المملكة رحبت بأكثر من 1.8 مليون حاج أدوا مناسك الحج، وأكثر من 10 ملايين معتمر خلال العام الماضي، ويعد ذلك من نتاج برامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030".

مكانة المملكة بين دول العالم

وقال: "المملكة عملت على توثيق علاقتها البناءة الصديقة مع الدول، واستضافت عددًا من القمم الكبرى جمعت أكثر من 100 دولة العام الماضي. واختيار المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 يأتي تأكيدًا لما تحظى به من مكانة وثقة عالمية".

دور المملكة بالوضع في غزة

وتابع: "المملكة عقدت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لمواجهة الأحداث المؤلمة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة، عملت خلالها على إيجاد حراك للضغط على المجتمع الدولي نحو اتخاذ مواقف جادة ضد إسرائيل".

وأكمل: "نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الدولية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام الدائم بالشرعية الدولية وقراراتها".

واختتم سموه لكمته قائلًا: "نشكر العاملين في أجهزة الدولة الذين يخدمون وطنهم بكل إخلاص وتفان".