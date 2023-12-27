أمطار خفيفة إلى غزيرة على عدد من المناطق

بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. وتكون درجات الحرارة في بعض المحافظات كالتالي: -مكة المكرمة العظمى: 31 الصغرى:22 -المدينة المنورة العظمى:29 الصغرى: 19 -الرياض العظمى:25 الصغرى:14 -جدة العظمى:30 الصغرى:24 -الدمام العظمى:25 الصغرى:16 -أبها العظمى:22 الصغرى:9 فيما تتنوع الظواهر الجوية على مختلف المناطق بين أمطار رعدية/غزيرة/خفيفة، سحب رعدية،طقس صحو،طقس غائم، رياح نشطة.



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