شكرا لقرائتكم خبر عن 9 فواكه مرشحة بقوة لمرضى السكري وأصحاب السمنة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تناول الفواكه والخضروات مغذ جدا ويقوي المناعة بشكل كبير، ولذلك تعتبر الفواكه والخضروات أهم المكونات في النظام الغذائي، ولكن عندما تعاني من مرض السكري أو السمنة وتنظر في سلة كاملة من الفواكه يتبادر إلى ذهنك هل هي لذيذة، وصحية وخالية من الدهون ونسبة السكر العالية، أم لا.

ولذلك نعرض عليكم اليوم 9 فواكه بإمكانك أن تستهلكها بأمان، فهى قليلة السكر ومفيدة للذين يعانون من السمنة والسكري.

1.الفراولة

الفراولة من الفواكه التي تحتوى نسبة قليلة من السكر، ولكن بها نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين C، والتي يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي والجهاز المناعي للحفاظ على الصحة والمساعدة على فقدان الوزن.

2. الخوخ

الخوخ أيضا به نسبة قليلة من السكر، فثمرة واحدة من الخوخ متوسط الحجم تحتوي فقط على حوالي 10 جرامات من السكر، بالإضافة إلى أن الخوخ غني بالألياف ومضادات الأكسدة، والتي تحسن صحة الجهاز الهضمي وأيضا تحافظ على الجهاز المناعي الخاص بك.

3. البلاك بيري (التوت)

البلاك بيري من الفواكه المفيدة للذين يعانون من السمنة والسكري، فبإمكانك أن تستهلك منها دون خوف، كما أنه يحتوي فقط على 4-5 غرام من السكر لكل 100 غرام من الفاكهة وغني بفيتامين ك والمنغنيز، وهي ممتازة لصحة الفم.

4. الليمون

الليمون أيضا به نسبة قليلة من السكر، بخلاف أنه يحتوي على فيتامين C ويمكنه تحسين وظائف الجهاز المناعي.

5.والشمام

الشمام من الفواكه التي تحتوي على البوتاسيوم وفيتامين k ومفيد جدا وقليل السكر.

6. البرتقال

البرتقال ثمرة غنية بفيتامين C و لذلك هو واحد من أفضل الفواكه التي تحفاظ على الجهاز المناعي الخاص بك، ويمكنك أن تستهلك البرتقال بأمان لأنه يحتوي على 12 غرام فقط من السكر القابل للهضم.

7. الجريب فروت

الجريب فروت يمكنه أن يزيد التمثيل الغذائي والطاقة لإبقائك نشيطا طوال اليوم، وذلك بفضل المحتوى المضاد للأكسدة، الجريب فروت أيضا قليل السكر وبه 11 غرام فقط من السكر.

8. الأفوكادو

الأفوكادو به العديد من الفوائد الصحية، لأنه يحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا 3 وأيضا هو تقريبا خالي من السكر.

9. التفاح

التفاح يحتوي على أقل من 10 غرام من السكر في الثمرة الواحدة، لذلك وبصرف النظر عن كونها آمنة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الوزن والسكري، فإنه مفيد لتحسين صحتك بشكل عام، كما أنه غني بالمواد المضادة للأكسدة.