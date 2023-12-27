شكرا لمتابعة خبر عن البرق يضيء سماء ⁧‫المسجد النبوي‬⁩ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد خطف القلوب أضاء البرق سماء المسجد النبوي، بالتزامن مع هطول الأمطار بالمدينة المنورة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه، الأربعاء، من “هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية”.

وحدد المركز الوطني للأرصاد المناطق المتأثرة التي تشمل “المدينة المنورة ومحافظات العيص وخيبر وينبع والحناكية وبدر ومركز الرايس”، مبينا أن الحالة مستمرة حتى الساعة السادسة مساء.