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حسين القحطاني: رصدنا إعصارًا قمعيًا للمرة الثانية بالطائف لهذا العام .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن المركز رصد إعصارًا قمعيًا جديدًا في الطائف.

وأوضح القحطاني أن هذا الإعصار هو الثاني لهذا العام على نفس المنطقة، مشيرًا ان هذا يعكس التغيرات المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

وشدد على جميع المواطنين عدم التردد في التواصل مع المركز على رقم 1987،وذلك في حال رصد أي ظواهر غير اعتيادية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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