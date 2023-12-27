شكرا لمتابعة خبر عن حسين القحطاني: رصدنا إعصارًا قمعيًا للمرة الثانية بالطائف لهذا العام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن المركز رصد إعصارًا قمعيًا جديدًا في الطائف.

وأوضح القحطاني أن هذا الإعصار هو الثاني لهذا العام على نفس المنطقة، مشيرًا ان هذا يعكس التغيرات المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

وشدد على جميع المواطنين عدم التردد في التواصل مع المركز على رقم 1987،وذلك في حال رصد أي ظواهر غير اعتيادية.