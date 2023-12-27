شكرا لمتابعة خبر عن وصول ولي العهد إلى مقر مجلس الشورى لافتتاح أعمال السنة الرابعة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، إلى مقر مجلس الشورى لافتتاح أعمال السنة الرابعة لمجلس الشورى في دورته الثامنة.

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يُلقي ولي العهد، الخطاب الملكي السنوي المفصل للسياستين الداخلية والخارجية للدولة، لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

ويشكل الخطاب السنوي خارطة طريق يسير مجلس الشورى على نهجها بخطى ثابتة لرسم ملامح المرحلة المقبلة التي يتعامل معها المجلس من خلال المضامين السامية على الأصعدة كافة الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية؛ مما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة وآمال وطموحات المواطنين.