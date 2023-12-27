شكرا لمتابعة خبر عن والد أحمد القريقري يرفض 5 ملايين و6 سيارات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رفض حميد القريقري والد أحمد القريقري، مبلغ 5 ملايين و6 سيارات قُدمت من أسرة مترك القحطاني بعد العفو عن قاتل ابنه.

وكان حميد القريقري، قد أوضح سبب العفو عن مترك القحطاني المدان بقتل نجله أحمد القريقري في ساحة القصاص.

وقال القريقري: “الحمد لله الذي هدانا لهذا العمل، وأطلب من الله أن يكون خالص لوجه الله، خصوصا عندما علمت أنه وحيد أمه.. الأمر لم يكن مُبيت النية، ولكن عندما هدانا الله سبحانه وتعالى.. تم التنازل عندما أحضروا القاتل في ساحة القصاص.. الحمد لله أن الله هدانا لهذا العمل وأسأله أن يكون خالصا لوجهه الكريم”.