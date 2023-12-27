"العسومي" يدعو الشعوب العربية للتمسك بالمقاطعة الاقتصادية لداعمي إسرائيل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 2:22 مساءً

دعا رئيسُ البرلمان العربي عادل العسومي، الشعوبَ العربية، إلى التمسك بالمقاطعة الاقتصادية للشركات والكيانات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي في حربه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار عدوانه على الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلّة. جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، الذي عقد اليوم برئاسته؛ تحضيرًا لجلسة البرلمان العربي الخاصة بفلسطين المقرّر انعقادها غدًا تحت عنوان "نصرة فلسطين وغزة"، بمشاركة عدد من الشخصيات العربية والدولية؛ وذلك لمناقشة وبحث مستجدات الحرب على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية. ونوّه إلى الجهود المتواصلة التي يقوم بها البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدًا استمرار البرلمان العربي في تحركه على كل المستويات والمحافل حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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