تراند اليوم : شاهد .. عبير سندر تخرج عن صمتها وتعلق على لون بشرتها: أكره إن أحد يقول لي سمراء إيش فيها لو أنا سوداء بالعكس حلوة

صحيفة الخليج 365: علقت مشهورة التواصل الاجتماعي عبير سندر على من يناديها بأنها سوداء أو سمراء مشيرة إلى أنها مرت بفترة شعرت أن بها شيء خطأ من كثرة سماعها هذه الكلمة.

وقالت عبير خلال ظهورها في برنامج إذاعي: كبرت على أني أحب شكلي ولوني وأني غامقة أو سوداء ولا أقول على نفسي سمراء وأكره إنه حد يقول لي كذا لأنه أحس إنه إيش فيها لو أنا سوداء بالعكس حلوة لو أنا سوداء.

وتابعت: جت فترة من كثر ما سمعت الكلمة بطريقة سلبية خلتني شوية أحس إن أنا في شي غلط وكانت في فترة مراهقتي وهي أكثر فترة صعبة على البنات والأولاد.