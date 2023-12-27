تراند اليوم : "النمر" يكشف عن عدد التمرات المسوح بتناولها يوميًا.. ويحذر هذه الفئة من تناوله

صحيفة الخليج 365: حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر من الإسراف في تناول التمر مؤكدا أن ذلك من الأسباب المشهورة لعدم التحكم بالسكري وبالتالي زيادة مضاعفاته على العين والقلب والكلى وغير ذلك.

وأوضح النمر في تغريدة عبر حسابه في منصة إكس إن عدد التمرات المسموح بها يومياً يعتمد على وزن المريض ورياضته اليوميه ومدى تحكمه في السكري وتابع: إذا كان وزن المريض زايد ولا يتحرك نهائياً فيبتعد عن التمر.

وأضاف : إذا كان المريض وزنه طبيعي وسكره متحكم فيه وذو رياضة يومية فيحسب عدد التمرات من سعراته الحرارية اليومية بعنى لايتجاوز ٤ تمرات تقريباً.