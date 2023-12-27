شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة ترفع استعدادات التعامل مع هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة محافظة جدة مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الأمطار المتوقع هطولها على المحافظة خلال الأسبوع الجاري، وذلك تفاعلًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، مؤكدة تفعيل الخطط الميدانية واتخاذ التدابير اللازمة ونشر الفرق والآليات، والتنسيق مع الجهات المعنية.

خطة الأمطار بجدة

وبينت أمانة جدة أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3,333 فردًا و1,691 معدة وآلية، جرى توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية ومركزا للإسناد، فيما تواصل الأمانة التنسيق ومتابعة تنبهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، فضلًا عن تفعيل الدور التوعوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي ولوحات الطرق والشاشات، والمتضمن نشر الرسائل التحذيرية لسلامة السكان والزائرين، ودعم جهود الجهات المعنية خلال هطول الأمطار.

وتهيب الأمانة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنب مصادر التيارات الكهربائية حفاظا على سلامتهم، كما تدعو للابلاغ عن أي حالات طارئة تتعلق بآثار الحالة المطرية، وذلك من خلال الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940 أو عبر «تطبيق بلدي»، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.