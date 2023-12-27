5000 ريال عقوبة طلب اللوكيشن من العميل

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد أن عقوبة عدم الالتزام بالعنوان الوطني مخالفة تصل إلى 5000 ريال في حالة امتناع السائق أو الشركة باستخدام العنوان الوطني.

كما أوضح الزويد خلال لقائه في برنامج الشارع السعودي على القناة السعودية؛ «بالنسبة للائحة التنفيذية للنظام، حدثت مجموعة من الالتزامات على الشركات المتخصصة من بينها الالتزام باستخدام العنوان الوطني»، مؤكدا بأن المستفيد يستطيع رفع شكوى للشركة، ويتم الرد خلال 7 أيام عمل.

وفي حال عدم استجابة الشركة يمكن التصعيد للهيئة العامة للنقل، مشيراً إلى أن الهدف هو رفع الوعي باستخدام العنوان الوطني من قبل المستخدم والشركات وتسريع وصول الشحنات والطلبات.