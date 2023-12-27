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ولي العهد يزور مفتي عام المملكة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قام صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء ، بزيارة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .

ووثق مقطع الفيديو ، ولي العهد وهو يطمئن على صحة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .

ورحب سماحة مفتي عام المملكة بسمو ولي العهد ، مؤكداً أن زيارة سموه دليل على التلاحم بين القيادة وعلمائها حيث تسمع لرأيهم وتأخذ توجيهاتهم وهذا من تواضعهم أيدهم الله .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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