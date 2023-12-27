شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يزور مفتي عام المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء ، بزيارة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .

ووثق مقطع الفيديو ، ولي العهد وهو يطمئن على صحة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .

ورحب سماحة مفتي عام المملكة بسمو ولي العهد ، مؤكداً أن زيارة سموه دليل على التلاحم بين القيادة وعلمائها حيث تسمع لرأيهم وتأخذ توجيهاتهم وهذا من تواضعهم أيدهم الله .