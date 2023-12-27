شكرا لمتابعة خبر عن حمد القاضي : ولي العهد لخص في ‎الخطاب الملكي منجزات العام الماضي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث عضو مجلس الشورى سابقا حمد القاضي عن الخطاب الملكي لـ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال القاضي “ولي العهد لخص في ‎الخطاب الملكي منجزات العام الماضي، وسنستمر بتحقيق إنجازاتنا”.

وأضاف القاضي في حديثه أن أرقام إنجازات ولي العهد في المملكة غير مسبوقة، مشيراً بأن رؤية المملكة 2030 ستسهم في تحقيق مزيد من التطوير والازدهار.

وتابع القاضي بأن المملكة تقدمت أكثر من 50% في مؤشرات التنمية للأمم المتحدة، كما تقدمت في العديد من المجالات.