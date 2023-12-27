شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تعزي حاكم أم القيوين في وفاة الشيخ أحمد المعلا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية عزاء ومواساة ، لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا – رحمه الله – .

وقال الملك المفدى : ” علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنا لله وإنا إليه راجعون” .

ومن جانبه ، أرسل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برقية عزاء مواساة ، لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا – رحمه الله – .

وقال سمو ولي العهد : ” تلقينا نبأ وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا – رحمه الله – ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنه سميع مجيب ” .