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عدن - ياسمين التهامي - الحلتيت العشبة المعجزة يخاف منها المشعوذين والسحرة.. استخدمها بهذه الطريقة للقضاء على السحر

السحر هو من الأعمال الخبيثة المنتشرة منذ قديم الزمان، لكنه انتشاره زاد وتكاثر خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في المناطق التي ترتفع فيها نسبة الأمية وينتشر فيها الجهل وينعدم العلم والتعليم، وعادة ما يجد المشعوذين والدجالين في تلك المناطق بيئة خصبة لأعمالهم القذرة التي قد تدمر حياة شخص، وتفكك أسر، وتزرع الخلافات والشقاق بين الناس، والسحر ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية وتوعد الله السحرة والمشعوذين بالعذاب الشديد، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طرق الوقاية والعلاج من السحر بواسطة القران الكريم، كما سنقدم لكم عشبة معجزة أثبتت التجارب مفعولها في إبطال عمل السحر حتى لو كان سحراً أسود.السحر ذكر في القرآن الكريم وهو من المحرمات ومن الذنوب الرئيسية التي تمنع مستخدمه من دخول الجنة، ومن يستخدم السحر أو مبني عليه هم يعتبر السحر ومرتدين للإسلام قال الله عز وجل في كتابه العزيز: “إنما صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حيْثُ أَتَى”، وأيضاً ما ذكره رسولنا الكريم في قوله : “اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ قيلَ: يا رَسولَ اللهِ، وما هُنَّ؟ قالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، والسِّحْرُ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بالحَقِّ، وأَكْلُ مالِ اليَتِيمِ وأَكْلُ الرِّبا، والتَّوَلِّي يَومَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ المُحْصِناتِ الغافِلاتِ المُؤْمِناتِ”.

طرق الوقاية من السحر

يعد الطريقة الصحيحة للوقاية من السحر هي بقراءة الرقية الشرعية منها قراءة المعوذتين (قل أعوذ برب الناس ، وقل أعوذ برب الفلق) وقراءة سورة الحمد ( قل هو الله أحد)، تقرأها قبل النوم وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب ثلاثة مرات، وتكرر قوله: “أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق” كل يوم صباحًا وايضا مساءًً ثلاث مرات، ومن ذلك قوله: “بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ” ثلاثة مرات في الصباح والمساء.قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “ما مِنْ عبدٍ يقولُ في صباحِ كلِّ يومٍ، ومساءِ كلِّ ليلةٍ، بسمِ اللهِ الذي لا يضُرُّ مع اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ، وهُوَ السميعُ العليمُ، ثلاثُ مراتٍ، لم يضرَّهُ شيءٌ”،وأخذ سبع ورقات سدر أخضر تدق وتجعل في ماء ويقرأ فيها آية الكرسي، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وإذا قرأ الفاتحة أيضاً فحسن، لأن الفاتحة أم القرآن ولها شأن عظيم، وهي أفضل السور، ويقرأ في الإناء أيضاً آيات السحر سواءً في الأعراف أو من سورة طه وسورة يونس.

العشبة المعجزة لعلاج السحر

علاج السحر بعشبة “الحلتيت “، ويُسمّى أيضاً بالوُشَّق أو الأُشَّق أو عِلْك الكَلَخ أو صَمْغ الأَنْجُدَان، هو صمغٌ يُفرَز من جذور نبتة الكَلَخ أو الحِلتيت واسمها العلمي Ferula Assa-Foetida، وتحمل هذه النبتة ثماراً بيضوية وعناقيد من الأزهار الخضراء الباهتة أو المُصفرّة، وقد يصِل ارتفاعها إلى مترَين كحدٍ أعلى، كما تتميّز كافّة أجزائها برائحةٍ كريهة وهو ما يجعلها فعالة ومفيدة في علاج السحر وطرد الجن بإذن الله.الحلتيت (Asafoetida) نبات ذو رائحة كريهة وطعمه مر، يطلق عليه أحيانا “روث الشيطان” (devil’s dung)، وذلك وفقا لموقع ويب ميد (Webmd).

كيف يتم استخراج الحلتيت؟

يستخدم الناس “راتينغ” (resin) الحلتيت، وهي مادة تشبه العلكة كدواء، ويتم إنتاجها عن طريق تركيز العصير الناتج من قطوع مصنوعة في الجذور الحية للنبات.

استخدام الحلتيت لطرد الجن

يستخدم الحلتيت للتخلص من الجن والعلاج منه بشكل نهائي والسبب يرجع أن الجن يكره رائحة عُشبه الحلتيت وبالتالي ينفر منه، مع العلم إنه يُعد من أقوي الروائح والأعشاب التي تُستخدم لطرد الجن، فهو يُعتبر قوي جداً من المسك الأحمر الذي يستخدم للتخلص من الجن.

ويمكن أن يُستخدم لطرد الجن بعدة طُرق كالتالي:

قم بغليه، ثم يتم استخدامه للاستحمام بالماء العادي ثم يتم شطف الجسم من مغلي بعد ما يبرد مرتين، مرة في الصباح، ومرة قبل النوم، والاستمرار عليه حتي الشفاء تماماً.كما يمكن استخدام زيت هذه العشبة بدهن الجسم مرتين في اليوم صباحاً مساءً بعد الاستحمام.

كما يمكن التبخير به لطرد الجن من خلال تجهيز كوب من زيت الزيتون، وعبيه 3 جرامات من عُشبه الحلتيت، ثم يضعوا على حمام ماء دافئ لكي يتم تدفئتهم ، ثم يضع في وعاء به لتر من الماء على النار ثم يتم وضع الزيت في قارورة مغلقة، ووضعها في الماء حتي تكون دافئة لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثُم يؤخذ بارد ويُدهن به الجسم بالكامل، حيث من المُفضل يتم دهن الجسم قبل النوم مباشرةً، وتشغيل سورة الصافات، ثم سورة يس، وهذه الطرق من أفضل الطُرق التي تستخدم لطرد الجن.

طريقة استخدام الحلتيت لفك السحر

يعد الحلتيت من الأعشاب الطبيعية التي شاع استخدامها لفك السحر، إذ أنه يفيد في علاج نوعين من أنواع السحر وهما السحر المأكول أو المشروب، ومن أبرز وصفات استخدام الحلتيت في فك السحر الوصفة الآتيةيوضع 3 جرام من الحلتيت في كوب من الماء، ويتم رفع المزيج على النار حتى يغلي جيداً.

يضاف للمزيج السابق ملعقة صغيرة من حبة البركة، وملعقتين من عسل النحل للتحلية.

يتم تناول هذا المشروب مرتين يومياً صباحاً ومساءاً، مع إمكانية إضافة أي منكهات أخرى للمشروب للتخلص من المذاق المر للحلتيت، مثل النعناع أو الليمون.

طريقة استخدام الحلتيت في علاج الحسد

يتم إحضار 2 كيلو من الحلتيت ويضاف عليه بخور سواء العود أو الصندل وهذا بسبب الرائحة، كما ذكرنا أعلي أن الحلتيت رائحته كريهة ونفاذ للغاية، فعند إضافة بخور الصندل أو العود لغرض الرائحة الطيبة.

ثم يتم تبخير الشخص المُصاب بالحسد، مع قراءة أيات الحسد والرقية الشرعية.

الآثار الجانبية لنبات الحلتيت

عندما يؤخذ عن طريق الفم فإن الحلتيت هو آمن بالنسبة لمعظم الناس بكميات موجودة عادة في الأطعمة عندما يضاف كمنكه في الطهي.ومع ذلك قد يسبب الحلتيت الآثار التالية:

تورم الشفتين.

التجشؤ.

الغازات المعوية.

الإسهال.

الصداع.

التشنجات.

اضطرابات الدم.

أضرار الحلتيت

ينبغي على الأشخاص المُصابين ببعض الحالات الصحيّة بالحذر عند استهلاك الحلتيت، تجنُّباً للأعراض الجانبية المحتمل حدوثها لهم، وفيما يأتي بعض هذه الحالات:

الحلتيت والحمل

من غير الآمن تناول الحلتيت إذا كنت حاملا، إذ قد يسبب الإجهاض.

الحلتيت والرضاعة

من غير الآمن تناول الحلتيت إذا كنت مرضعة، يمكن أن تنتقل المواد الكيميائية الموجودة فيه إلى حليب الثدي وتسبب اضطرابات الدم عند الرضيع.

الحلتيت والأطفال

الحلتيت غير آمن للرضع عندما يؤخذ عن طريق الفم، لأنه قد يسبب بعض اضطرابات الدم.

الحلتيت واضطرابات النزيف

هناك مخاوف من أن الحلتيت قد يزيد خطر النزيف، لا تستخدمه إذا كنت تعاني من اضطراب النزيف.

الحلتيت والصرع أو في حالة وجود تاريخ من التشنجات

لا تستخدم الحلتيت إذا كنت تعاني من الصرع أو بعض حالات الجهاز العصبي المركزي الأخرى التي قد تؤدي إلى نوبات أو تشنجات.الحلتيت ومشاكل المعدة والأمعاء

يمكن أن يسبب الحلتيت تهيج الجهاز الهضمي، لا تستخدمه إذا كنت مصابا بعدوى الجهاز الهضمي أو حالة أخرى من أمراض هذا الجهاز.

الحلتيت وارتفاع أو انخفاض ضغط الدم

هناك بعض القلق من أن الحلتيت قد يتداخل مع التحكم في ضغط الدم، تجنب استخدامه إذا كنت تعاني من مشكلة فيه.

الحلتيت والجراحة

قد يبطئ الحلتيت تخثر الدم، هناك قلق من أنه قد يزيد خطر النزيف أثناء الجراحة وبعدها، توقف عن تناوله قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة المجدولة.

الحلتيت والتفاعلات مع الأدوية

يتفاعل الحلتيت مع: