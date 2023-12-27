انت الان تتابع قصف جوي ومدفعي.. جيش الاحتلال يتوغّل في مخيمين بوسط غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 3:29 مساءً

بدأ جيشُ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الأربعاء"، عمليةَ توغّل بري في مخيم البريج بالمنطقة الشرقية وسط قطاع غزّة، فيما نفّذ الطيران عشرات الغارات استهدفت مخيمَي البريج والمغازي، ودفع القصفُ المدفعي المستمرّ آلافَ الفلسطينيين إلى النزوح نحو دير البلح ورفح. وتمركزت عشرات الدبابات في المنطقة المحاذية للحدود، وتواصل إطلاق القذائف والنار في اتجاه أحياء المخيم المأهولة؛ ومنها: بدر، والنزهة، والزهراء، والبراق، والروضة، والصفا، في البريج وأجزاء من مخيّمي المغازي، والمنطقة الشرقية لشارع صلاح الدين في مخيم النصيرات، كما نسف جيشُ الاحتلال أكثرَ من 10 منازل بالمنطقة الوسطى. ويسكن في تلك المناطق التي أمر جيش الاحتلال، فجر اليوم، بإخلائها؛ نحوُ 30 ألف فلسطيني، كلهم من لاجئي الأراضي المحتلّة في عام 1948.

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