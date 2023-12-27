شاهد.. ولي العهد يزور سماحة المفتي ويقبّل رأسه

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محمد بن مسعود - الدمام - زار سمو ⁧‫ولي العهد‬⁩ الأمير ⁧‫محمد بن سلمان‬⁩ اليوم، سماحةَ مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وفور وصول سموه لمنزل المفتي، قبّل رأسه في مشهد يعكس نهج القيادة الرشيدة في احترام وتقدير العلماء.

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