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تراند اليوم : شاهد: ولي العهد‬⁩ يزور مفتي عام المملكة الشيخ "عبدالعزيز آل الشيخ" ويقبل رأسه

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شاهد: ولي العهد‬⁩ يزور مفتي عام المملكة الشيخ

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ولي العهد، الأمير بن عبدالعزيز، أثناء زيارته اليوم الأربعاء، لمفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأظهر الفيديو الذي شاركه مدير المكتب الخاص لولي العهد، بدر العساكر، ولي العهد وهو يلقي التحية على المفتي قائلا " السلام عليكم " ورد المفتي السلام وكان يهم للقيام من مكانه لكن ولي العهد رفض قائلا: استرح استرح يا شيخ".

وأبان الفيديو ولي العهد وهو يقبل رأس المفتي العام، ويطمئن عليه قائلا: "كيف أمورك الله يسلمك طمني عنك؟" ليرد الشيخ عبدالعزيز قائلا : "كيفك طيب؟" ليرد ولي العهد : الحمد لله، على ما تحب الله يسلمك".

شاهد: ولي العهد‬⁩ يزور مفتي عام المملكة الشيخ
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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