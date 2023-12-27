تراند اليوم : شاهد: ولي العهد‬⁩ يزور مفتي عام المملكة الشيخ "عبدالعزيز آل الشيخ" ويقبل رأسه

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أثناء زيارته اليوم الأربعاء، لمفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأظهر الفيديو الذي شاركه مدير المكتب الخاص لولي العهد، بدر العساكر، ولي العهد وهو يلقي التحية على المفتي قائلا " السلام عليكم " ورد المفتي السلام وكان يهم للقيام من مكانه لكن ولي العهد رفض قائلا: استرح استرح يا شيخ".