شكرا لقرائتكم خبر عن الرفيعة.. صيانة وتطوير طريق الملك عبد الله بطول 3600 متر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية الرفيعة، أعمال صيانة وتطوير لطريق الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك لتحسين المشهد الحضري وتفعيل جودة الحياة، وتطبيق مفهوم الأنسنة عبر تطوير الخدمات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح رئيس بلدية الرفيعة سعود الدويش، أن أعمال الصيانة شملت المسافة البالغة 3600 متر بالاتجاهين، حيث تم كشط الطريق وإعادة سفلتته بمساحة تجاوزت 106000 متر مربع، كما تم تخطيط الطريق لتحديد المسارات المرورية بشكل أفضل، إضافة إلى أعمال توسعة الطريق لتشمل ست حارات للاتجاهين.

وأشار الدويش إلى أنه تم تخصيص مسارات لوقوف السيارات على جانبي الطريق بعرض 3 أمتار لكل اتجاه، مما يسهم في توفير مساحات مخصصة لراحة المستخدمين وتخفيف الضغط عن الطرق الرئيسية.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود بلدية الرفيعة لرفع مستوى البنية التحتية، وبناء بيئة حضرية أكثر استدامة وجاذبية للمواطنين والزوار.