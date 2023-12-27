شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي حاكم أم القيوين في وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا - رحمه الله -.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برقية عزاء مواساة، للشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا - رحمه الله-.

وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا - رحمه الله - ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".