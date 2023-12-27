شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تستعرض مشروعاتها في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية خلال منتدى الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، اليوم الأربعاء، عدداً من مشروعات الذكاء الاصطناعي، وجهودها في بناء القدرات، وذلك خلال المعرض المصاحب لمنتدى الباحة للذكاء الاصطناعي ، والذي انطلق اليوم تحت رعاية سمو أمير منطقة الباحة بتنظيم من (سدايا) بالتعاون مع جامعة الباحة.

شهد المعرض إقبال عددًا من الزوار من منسوبي جامعة الباحة وطلابها وطالباتها والمهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي من مختلف القطاعات الحكومية في المنطقة.

وضم المعرض مشروعات: تحسين جودة الصور، والأفلام التاريخية، مشروع مراقبة المنتجات البترولية، مشروع صوتك المختص بتحويل الكلام إلى نصوص اعتماداً على تقنيات التعرّف على الصوت، وعرض عن أكاديمية سدايا وبرامجها التدريبية التي تسعى من خلالها إلى دعم وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال قيادة عدد من البرامج والأنشطة الواعدة بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة بالمجال لصناعة القدرات والكفاءات لسوق العمل.

كما استعرض بعض أعمال آرتاثون الذكاء الاصطناعي الذي شارك فيه عددٍ من خبراء الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والفنانين والمهتمين بالفنون البصرية- وجاء ليحاكي أسلوبًا فنيًا جديدًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي، ويشجع على المنافسة في تحقيق ريادة الفنون الرقمية المبنية على الذكاء الاصطناعي.

كما تضمن المعرض أجنحة لطلاب وطالبات جامعة الباحة الذين قدموا مجموعة من مشروعاتهم البحثية للتخرّج في مجالات : البرمجة والذكاء الاصطناعي، والزراعة، ومعالجة اللغات الطبيعية.

يأتي منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي ضمن جهود (سدايا) في تعزيز الوعي بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي ورفع مستوى المعرفة تجاه هذا المجال التقني المتقدم، لاسيما طلاب وطالبات الجامعات الذين يعوّل عليهم الكثير في بناء حاضر ومستقبل المملكة.