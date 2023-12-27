شكرا لمتابعة خبر عن احتفال المتسابقين في المهرجان السنوي الصياهد للإبل بتطاير العقل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفل عدد كبير من الأشخاص في المهرجان السنوي الصياهد للإبل بتطاير العقل.

وأظهر مقطع فيديو متداول قيام عدد كبير من المشاركين في مسابقة المهرجان السنوي للإبل بتطاير العقل فرحاً بالصياهد.

ويذكر أن المهرجان السنوي الصياهد للإبل ينظم بشكل دوري في منطقة الصياهد بجنوب المملكة، ويتمتع برعاية حكومية تهدف إلى تسليط الضوء وإبراز أهمية الإبل وتأثيرها الحيوي على حياة الإنسان.