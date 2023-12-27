انت الان تتابع نائب وزير البلديات يلتقي أمينَ جدة ويطّلع على مركز التحكم وخدماته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 4:42 مساءً

التقى أمينُ محافظة جدة صالح بن علي التركي، اليوم، نائبَ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وعَقَدا اجتماعًا لمناقشة جهود الأمانة في تنفيذ المشاريع وتطوير الخدمات البلدية؛ بهدف تحسين جودة الحياة في مدينة جدة وخطة الطوارئ والأزمات. جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الأمانة ومسؤولي القطاعات المعنية. وجرى خلال اللقاء عرضُ خطة ‫الأمانة للطوارئ والأزمات، وما تمّ من خطوات تطويرية بالتعاون مع الجهات المعنية للمساهمة في رفع كفاءة الأداء. كما اطلع على خدمات مركز التحكم، واستمع لشرح تفصيلي عن أهدافه ومهامّه والمنظومة التي يعمل عليها، والذي يهدف إلى تفعيل الرقابة الإلكترونية لتسهيل إجراءات المراقبة والتحكم بالمشاريع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، فضلًا عن تعزيز آليات إدارة أزمات الأمطار عبر نظام "SCADA" للرقابة والتحكّم بالأنفاق ومحطات الرفع وعناصر شبكة تصريف مياه الأمطار.

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