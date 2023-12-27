انت الان تتابع مصر تدعو رعاياها إلى مغادرة السودان بسرعة وعدم السفر إليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 4:58 مساءً

دعت وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأربعاء)، المواطنين المصريين إلى سرعة مغادرة السودان وعدم السفر إليه. وقالت الوزارة في بيان عبر "فيسبوك: "نهيب بجميع المواطنين المتواجدين في السودان بكل الولايات، بما في ذلك التي لم تطلها الاشتباكات المسلحة، بسرعة مغادرة السودان". ودعت إلى عدم سفر أي من المواطنين المصريين إلى السودان في المرحلة الحالية تحت أي ظرف، حفاظاً على سلامتهم. وأفادت الوزارة بأن السفارة المصرية لدى السودان نجحت في إجلاء 18 طالباً وبعض أولياء أمورهم من العالقين في مدينة ود مدني، التي تشهد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأضافت أنها نسقت مع السلطات السودانية لتأمين إجلاء الطلاب من ود مدني، ووصولهم إلى مقر القنصلية المصرية في بورتسودان، وتسفيرهم بعدها إلى مصر.

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