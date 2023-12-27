انت الان تتابع الشباب يودع مدرب فريقه الكرواتي "بيسكان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 5:20 مساءً

ودع نادي الشباب الكرواتي إيجور بيسكان مدرب فريقه الأول لكرة القدم،، طبقًا لما أعلن أبيض العاصمة، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء. ونشر حساب الشباب الرسمي في منصة «إكس»، صورة للمدرب الكرواتي مع اللاعبين في حفل وداعي، وعلق عليه بعبارة «شكرًا إيجور بيسكان» . يُذكر أن الشباب يحل في المركز الـ13، بـ18 نقطة مع مرور 18 جولة من المسابقة.

كانت هذه تفاصيل خبر الشباب يودع مدرب فريقه الكرواتي "بيسكان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.