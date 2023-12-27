انت الان تتابع للدور الـ32.. "المسابقات" تُجري قرعة بطولات المملكة لنهائيات المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 5:30 مساءً

أُقيمت قرعة دور الـ32 لكل من بطولة المملكة لأندية دوري الدرجة الرابعة، وبطولة المملكة للبراعم تحت 15 عامًا (الدرجة الأولى)، وبطولة المملكة للناشئين تحت 17 عامًا (الدرجة الثانية)، وبطولة المملكة لدرجة الشباب تحت 19 عامًا (الدرجة الثانية). وأُجريت مراسم القرعة في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي رئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، وعدد من ممثلي الأندية المشاركة. يُذكر أن كلاً من بطولة المملكة لأندية دوري الدرجة الرابعة وبطولة المملكة للبراعم تحت 15 عامًا ستنطلقان 26 يناير المقبل، بينما تنطلق بطولة المملكة للناشئين تحت 17 عامًا بمباريات الملحق في 27 يناير، على أن تنطلق بطولة المملكة لدرجة الشباب تحت 19 عامًا بمباريات الملحق في 29 يناير من الشهر ذاته.

كانت هذه تفاصيل خبر للدور الـ32.. "المسابقات" تُجري قرعة بطولات المملكة لنهائيات المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.