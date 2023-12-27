تراند اليوم : شاب يطلق نمر ضخم على صديقه داخل قصره.. شاهد ردة فعل الأخير

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص أطلق نمر ضخم على صديقه داخل قصره.

وأظهر الفيديو المتداول الشاب وهو يركض داخل القصر، بينما يطارده النمر، فيما يقف شخصان آخران يشاهدان ما يحدث.

وأبان الفيديو الشاب وهو يواصل الركض، بينما لم يتبين كيف انتهى الموقف.

وقال مغردون أن شخص مازح صديقه بإطلاق النمر عليه، وتم تصوير المشهد لحصد المشاهدات.

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "هالتصرف يعاقب عليه قانونياً ومحرم شرعاً أساساً". وتابع مغرد: "الترويع ذا ممكن ينهي حياة شخص قلبه ضعيف".

فيما قال مغرد: "النمر واضح يلعب من حركاته لو يبغى يأكله عرف كيف بدون كل المطاردة".