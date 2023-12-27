شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى من نوعها.. تفاصيل اتفاقية الإعلان على 1600 سيارة للأجرة العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعت الهيئة العامة للنقل اليوم في بادرة هي الأولى من نوعها في قطاع النقل العام بالمملكة، توقيع اتفاقية للإعلان على 1600 سيارة للأجرة العامة بين شركة 6 ميم التجارية ومجموعة محمد الصافي التجارية.

ومثل الهيئة في توقيع الاتفاقية وكيل الهيئة العامة للنقل البري المهندس عبد المجيد الطاسان، ومن جانب مجموعة محمد الصافي التجارية رئيس مجلس الإدارة محمد الصافي، ولشركة 6 ميم التجارية رئيسها التنفيذي سليمان الشمري.

قطاع النقل بالمملكة

تهدف الاتفاقية إلى دعم الاستثمارات الحالية في نشاط الأجرة العامة وجذب استثمارات جديدة، تنويع مصادر الدخل للمنشآت المرخصة في النشاط.