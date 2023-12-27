وأكد الصندوق على المستفيدين بعدم إفشاء البيانات الشخصية وبيانات الملف الشخصي بالموقع الإلكتروني لأي أشخاص أو جهات مثل حسابات تقديم الخدمات في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث إن إفشاء البيانات قد يترتب عليه إساءة استخدامها في عمليات مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، موضحًا أنه يتم التعامل مع الحسابات التي تقوم بهذه المخالفات من خلال رصدها وتتبعها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
ويهدف إجراء الدخول الأسبوعي للمستفيدين من برنامج إعانة البحث عن عمل إلى تمكينهم من الاطلاع وتنفيذ المهام والالتزامات الدورية في البرنامج مثل: حضور خدمات الإرشاد المهني، والدورات التدريبية والتأهيلية، وغيرها من خدمات الصندوق؛ بغرض مساعدتهم في تطوير مهاراتهم ومساعدتهم في الحصول على عمل بالقطاع الخاص، ويعد هذا الإجراء مؤشر لجدية المستفيد بالبحث عن عمل، وبالتالي أهليته للإعانة المالية، وخدمات الإرشاد والتدريب التي يقدمها الصندوق.
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف واسترداد إعانة البحث عن عمل للمستعين بأشخاص لإجراء التقديم أو الدخول الأسبوعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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