ولي العهد: الاقتصاد السعودي الأسرع نموا ضمن مجموعة العشرين

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز افتتح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اليوم الأربعاء، أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وألقى ولي العهد الخطاب الملكي السنوي المفصل للسياستين الداخلية والخارجية للدولة أمام المجلس، أكد فيه أن الاقتصاد السعودي الأسرع نموا ضمن مجموعة العشرين.

وأضاف ولي العهد أن السياحة في السعودية حققت نموا تاريخيا، مؤكدا أن اختيار المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030، يأتي تأكيداً لما تحظى به من مكانة وثقة عالمية، ولتكون واجهة مثالية استضافة أبرز المحافل العالمية.