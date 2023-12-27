ولي العهد: الاقتصاد السعودي الأسرع نموا ضمن مجموعة العشرين

وألقى ولي العهد الخطاب الملكي السنوي المفصل للسياستين الداخلية والخارجية للدولة أمام المجلس، أكد فيه أن الاقتصاد السعودي الأسرع نموا ضمن مجموعة العشرين.
وأضاف ولي العهد أن السياحة في السعودية حققت نموا تاريخيا، مؤكدا أن اختيار المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030، يأتي تأكيداً لما تحظى به من مكانة وثقة عالمية، ولتكون واجهة مثالية استضافة أبرز المحافل العالمية.
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