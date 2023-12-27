ولي العهد: المملكة ماضية في نهضتها التنموية

ولفت الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته، إلى أن المملكة حققت مراكز متقدمة في العديد من المجالات، بما في ذلك التقدم في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأوضح أن الاقتصاد السعودي تطور ليكون الأسرع نمواً، على مستوى دول مجموعة العشرين في عام 2022، بمعدل نمو بلغت نسبته 8.7% في الناتج المحلي، وكذلك نمواً في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، والوصول ضمن الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم.
وفي مجال السياحة، حققت السعودية، "أداءً تاريخياً في الربع الأول من عام 2023، بمعدل نمو بلغت نسبته 64%"، وشدد ولي العهد على أن المملكة "ستواصل العمل في مسيرة التحول الاقتصادي وفق مستهدفات (رؤية 2030)".
واعتبر الأمير محمد بن سلمان، أن "ما تحقق من نتائج إيجابية، يبشر بمزيد من النجاحات لتحقيق إصلاحات اقتصادية، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل لبلادنا".
وبشأن مناسك الحج، أوضح ولي العهد في كلمته، أن المملكة رحبت بأكثر من مليون و800 ألف حاج وأكثر من 10 ملايين معتمر خلال العام الماضي.
وأشار ولي العهد ، إلى أن المملكة استضافت عدداً من القمم الكبرى جمعت أكثر من 100 دولة في العام الماضي، لافتاً إلى أنه "انطلاقاً من مكانة المملكة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي، وحضورها المؤثر على جميع الأصعدة عملت المملكة على توثيق علاقاتها البناءة مع الدول الشقيقة والصديقة".
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