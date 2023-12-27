تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بجانٍ ارتكب جريمة اغتصاب طفلة قاصرة في منطقة جازان

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا اليوم يعلن فيه تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة جازان، وذلك بعد أن أدين بجريمة اغتصاب طفلة قاصرة.

وجاء في نص البيان أن الجاني، المدعى عليه بالاسم بندر محمد علي السلمي، الجنسية اليمنية، قام باستدراج الطفلة وإدخالها إلى مقر سكنه، حيث قام بالتحرش بها وتجريدها من ملابسها وتصويرها وارتكاب فعل الاغتصاب.

وأشار البيان إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني وأن التحقيقات أكدت تورطه في الجريمة. تمت إحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا بإثبات ادانته، ونظرًا لخطورة الجريمة وانتهاكها الجسيم للأعراض وحرمتها وللحد من مثل هذه الجرائم، فقد تم الحكم بتنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بحقه.

تمت الموافقة على الحكم من قبل محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم كما هو مقرر شرعًا.

تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق الجاني بندر محمد علي السلمي، الجنسية اليمنية، في يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023م، في منطقة جازان.