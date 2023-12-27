شكرا لمتابعة خبر عن والد طفلة امتطت فرسها للمدرسة يكشف تفاصيل الواقعة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف والد الطفلة جود التي امتطت فرسها إلى المدرسة ، رائد العوني وهو مصور فوتوغرافي ، تفاصيل مقطع الفيديو ، مؤكداً أن حقق أمنية ابنته .

وكان انتشر مقطع فيديو عبر المنصات الاجتماعية للطفلة جود ، وهي تذهب إلى مدرستها على فرسها بمحافظه الحناكية .

وقال العوني خلال مداخلته مع قناة «روتانا خليجية» ، “جود كانت تحلم باليوم التي تذهب فيه إلى المدرسة بفرسها «قمرا» ، وأنا حققت أمنيتها خاصة وأنا المسافة من المنزل إلى المدرسة قريبة ” .

وأشارت الطفلة جود إلى سعادتها بتحقيق والدها لأمنيتها ، موضحة أنها تركب الخيل منذ 3 سنوات وتعلمت على يد والدها .

كما أوضحت أنها ستعمل على تطوير نفسها في الفروسية ، حتى تتمكن من الالتحاق بالمسابقات .

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