شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح علاقة الشمس بمحطة مدار الجدي والسرطان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية علاقة الشمس بمحطة مدار الجدي ومدار السرطان.

وقال الزعاق أنه من الأسبوع القادم يبدأ النهار يأخذ من الليل بشكل واضح لمدة ستة شهور، مشيراً بأن الشمس بدأت تأخذ حصتها السنوية من الجنوب إلى الشمال بعدما أخذت قسطا من الراحة.

وأضاف الزعاق بأن الشمس في رحلتها الثانوية تمر على ثلاث محطات رئيسية، محطة خط الاستواء ومحطة مدار السرطان ومحطة مدار الجدي.