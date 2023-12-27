اخبار السعوديه

الزعاق يوضح علاقة الشمس بمحطة مدار الجدي والسرطان .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح علاقة الشمس بمحطة مدار الجدي والسرطان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية علاقة الشمس بمحطة مدار الجدي ومدار السرطان.

وقال الزعاق أنه من الأسبوع القادم يبدأ النهار يأخذ من الليل بشكل واضح لمدة ستة شهور، مشيراً بأن الشمس بدأت تأخذ حصتها السنوية من الجنوب إلى الشمال بعدما أخذت قسطا من الراحة.

وأضاف الزعاق بأن الشمس في رحلتها الثانوية تمر على ثلاث محطات رئيسية، محطة خط الاستواء ومحطة مدار السرطان ومحطة مدار الجدي.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا