"العنزي" إلى درجة أستاذ دكتور بكلية العلوم والآداب بطريف

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محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار (المجلس العلمي) بجلسته (التاسعة) في جامعة الحدود الشمالية لهذا العام ١٤٤٥هـ الموافقة على ترقية الدكتور مقبل بن عايد العنزي إلى درجة أستاذ في كلية العلوم والآداب بطريف.

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