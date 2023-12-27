"تعليم جدة" يكرم "الأحمدي" و"الردادي" لتقاعدهما

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محمد بن مسعود - الدمام - كرّمت مدير عام التعليم بجدة منال اللهيبي صباح اليوم، مديرة إدارة الاختبارات والقبول ابتسام الأحمدي، ومديرة النشاط الطلابي ابتسام الردادي، وذلك بمناسبة تقاعدهما المبكر هذا العام.

‏وثمّنت "اللهيبي" جهودهما وعطاءهما وإخلاصهما طيلة عملهما في الإدارة، متمنية لهما التوفيق.‫

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