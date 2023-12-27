"تعليم الحدود الشمالية" تُعلِّق الدراسة الحضورية غدًا الخميس في جميع مدارس المنطقة

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية تعليق الدراسة حضوريًّا غدا الخميس في جميع مدارس المنطقة، وتحويلها إلى دراسة"عن بُعد".

وأوضحت إدارة التعليم أنه نظرًا لاستمرار الحالة المطرية، ومتابعة آثارها، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرَّر استمرار الدراسة عن بُعد عبر‫منصة مدرستي ومنصة روضتي غدًا الخميس في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

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