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تراند اليوم : "صلى ركعتين قبل تنفيذ القصاص".. شاهد: مسؤول في لجنة الإصلاح يروي تفاصيل جديدة عن قصة عفو "القريقري" عن مترك القحطاني داخل ساحة التنفيذ

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صحيفة الخليج 365: روى رئيس لجنة إصلاح ذات البين بإمارة مكة المكرمة، الدكتور علي الزهراني، تفاصيل دقيقة حدثت داخل ساحة القصاص، أثناء العفو عن مترك القحطاني.

وقال "الزهراني" خلال مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل: "كل ما جاء أحد وكلم الشيخ حميد قبل تنفيذ القصاص، قال ما أبغى إلا شرع الله، وجلسنا قرابة ساعة ونصف نترجاهم، وحميد ما كان يدور على إلا شرع الله في القصاص".

وأضاف: "الله ألهمه في هذه الساعة المباركة، وسجد لربه سجدتين"، وأردف: " والله حميد قلبه طيب، ورحيم وصاحب دين، وحميد لا يتكلم ولكن كتابه مستور وقلبه نقي وأنا أشهد".

وتابع: "ثم أحد قال له القصاص جاء لك يا حميد، وصلى ركعتين هو وأولاده، وعندما كان السيف مرفوع، قال عفوت لوجه الله"، مشيرًا إلى أن يوم العفو كان يوم فرح وسعادة.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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