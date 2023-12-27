شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة المقدسة.. تحسين مبادرات المشاركة المجتمعية والتطوع البلدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطّلع نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عبد الله بن محمد البدير، على أعمال أمانة العاصمة المقدسة، وأهم البرامج والمبادرات المقدمة في مجال المشاركة المجتمعية وأعمال التطوع البلدي الهادفة إلى رفع حس المسؤولية لدى أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبد العزيز الداود، بمقر الأمانة في مكة المكرمة.

التطوع البلدي

جرى خلال اللقاء مناقشة آليات العمل القائمة وجهود الأمانة في مجال التطوع البلدي وخطط الكوارث والأزمات، ومناقشة أبرز التحديات والعمل على إيجاد سبل للتحسين والتطوير المستمر، واستعراض ما تم من خطوات تطويرية تسهم في رفع كفاءة إدارة المخاطر.