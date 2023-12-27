شكرا لقرائتكم خبر عن شتاء المملكة.. ارتفاع مبيعات المشالح والفرو في سكاكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشطت في سكاكا بمنطقة الجوف خلال الأيام القليلة الماضية، مبيعات المشالح الشتوية والفرو تزامناً مع دخول فصل الشتاء وتزايد موجات البرد.

وتأتي الفروة الطفيلية كأكثر النوعيات شيوعاً إضافة إلى فروة الراعي، والفروة الطليانية، والتي يصنع بعضها محلياً ويستورد البعض الآخر من دول كالعراق وسوريا والصين "وفقاً لأحد الباعة".

مبيعات المشالح والفرو

يقول بائع آخر إن الأسعار في متناول الجميع، خاصة الفرو الصناعي الذي يعد أقل تكلفة من الطبيعي وتبدأ أسعاره من 100 ريال، في حين تتراوح أسعار الفرو الطبيعي بين 400 و 500 ريال، وقد تصل إلى آلاف الريالات حسب جودة التصميم وكمية الصوف والوبر المستخدم في صنع الفروة، كونها تصنع من صوف الأغنام الطبيعي وجلودها، وتحاك بطريقة يدوية بعناية، ما يجعلها متميزة من حيث الجودة ونعومة الملمس ومنح الشعور بالدفء.

ويضيف أن للسعوديين علاقة خاصة مع المشالح الشتوية، إذ يعتبرونها جزءاً من الموروث الثقافي، وتتناقلها الأجيال منذ القدم، كونها تشبه "البشت" من حيث الطول والاتساع والشكل، غير أنها مبطنة بالصوف أو الوبر، ما يجعل مبيعاتها في الأسواق السعودية أكثر نشاطاً من أي منطقة أخرى.