شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| كواليس مشاركة "الداخلية" في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الداخلية، مشاركتها في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، بمعرض (واحة الأمن) الذي يهدف للتعريف بدور وجهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، تحت شعار "وطن آمن ومزدهر".

ويستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2023، في الصياهد شمال منطقة الرياض.

واحة الأمن

يضم معرض (واحة الأمن) التي تشارك فيه إمارات المناطق والقطاعات الأمنية وعدد من الإدارات التابعة لوزارة الداخلية، أجنحة وأركاناً متنوعة تعرف زائريها بجهود ونشاطات الوزارة التي تسهم في تحقيق الشعور العام بالأمان والمحافظة عليه، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المحافظة على السلامة العامة، ولتسهيل وتيسير أداء ضيوف الرحمن لنسكهم، والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة "أبشر".

كما تشمل فعاليات معرض (واحة الأمن) عروضاً عسكرية متنوعة.