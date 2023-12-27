شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الشؤون البلدية يناقش خطط الأزمات بأمانة جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس عبدالله بن محمد البدير، اليوم، مع أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، جهود الأمانة في تنفيذ المشاريع وتطوير الخدمات البلدية، وعرض خطة الأمانة للطوارئ والأزمات بالتعاون مع الجهات المعنية للإسهام في رفع كفاءة الأداء.

واطّلع البدير على خدمات مركز التحكم بالأمانة، واستمع لشرح تفصيلي عن أهدافه ومهامه والمنظومة التي يعمل عليها وتفعيل الرقابة الإلكترونية لتسهيل إجراءات المراقبة والتحكم بالمشاريع وتعزيز آليات إدارة أزمات الأمطار عبر نظام الرقابة والتحكم بالأنفاق ومحطات الرفع وعناصر شبكة تصريف مياه الأمطار.

استعدادات للأمطار

رفعت أمانة محافظة جدة مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الأمطار المتوقع هطولها على المحافظة خلال الأسبوع الجاري، وذلك تفاعلًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، مؤكدة تفعيل الخطط الميدانية واتخاذ التدابير اللازمة ونشر الفرق والآليات، والتنسيق مع الجهات المعنية.

وبينت أمانة جدة أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3,333 فردًا و1,691 معدة وآلية، جرى توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية ومركزا للإسناد، فيما تواصل الأمانة التنسيق ومتابعة تنبهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، فضلًا عن تفعيل الدور التوعوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي ولوحات الطرق والشاشات، والمتضمن نشر الرسائل التحذيرية لسلامة السكان والزائرين، ودعم جهود الجهات المعنية خلال هطول الأمط