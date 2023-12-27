258 % زيادة بأشجار البن في عسير

وكشفت جمعية البن بمنطقة عسير أن هذه الأشجار التي تحتضنها 700 مزرعة في 9 محافظات، أسهمت في وصول الإنتاج لأكثر من 286 طنًا وبمعدل نمو بلغ 186، يستخلص منها 114 طنًا من البن الأخضر.
وأبانت رئيسة مجلس إدارة الجمعية نورة آل عايض أن منطقة عسير تتميز بالمواقع الاستراتيجية لزراعة البن بوجود 28 موقعًا في 9 محافظات تشمل «أبها، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، ورجال ألمع، ومحايل عسير، والمجاردة، وظهران الجنوب، وبلقرن، وبارق» على مساحة 7000 هكتار، وتمتلك الميزة النسبية المتميزة لزراعة أفضل أنواع القهوة السعودية من نوع «الاربيكا» التي تشتهر في عسير باسمي «العديني والشبراقي». (واس)
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