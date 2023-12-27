إزالة 143 طنا من المخالفات

وترتكز أعمال الأمانة ضمن النطاق ذات الأولوية لتحقيق مستهدفات إزالة مظاهر التشوه البصري، ولا تزال الأعمال مستمرة، وتكثف الأمانة جهودها الرقابية للحد من هذه المخلفات، ورفع نسب امتثال المباني في عدة أحياء وذلك ضمن حملات الأمانة لإزالة التشوهات البصرية، ونظافة الأراضي الفضاء والأنقاض مجهولة المصدر، والمحافظة على النظافة العامة.
وعملت الأمانة على تكثيف جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري من خلال رصد التشوهات البصرية التي تسهم في تشويه المظهر العام، مؤكدةً سعيها من خلال التوعية إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء، والمخلفات بين الأحياء السكنية، والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة.
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