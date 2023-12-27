انت الان تتابع قمة منتظرة.. الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 7:42 مساءً

يواجه الأهلي المصري، نظيره فيوتشر، في نهائي كأس السوبر المصري، غدًا الخميس، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بقيادة الحكم محمد عادل. جاء تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا 1-0، في حين فاز فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح (14-13) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. ويسعى الأهلي إلى إحراز اللقب الـ14 في المسابقة والأول بشكلها الجديد بمشاركة أربعة أندية، فيما يأمل فيوتشر تحقيق لقبه الأول. كأس السوبر المصري

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