"المرور": خدمة "مبايعة المركبات" تتيح للأفراد إتمام المبايعة آليًّا عبر "أبشر"

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت الإدارة العامة للمرور أن خدمة (مبايعة المركبات) تتيح للأفراد إمكانية إتمام مبايعة المركبات آليًّا عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، وذلك بعد معاينة وفحص المشتري للمركبة، وحصول التراضي بين البائع والمشتري على إتمام المبايعة بثمن محدد، وفق خطوات سهلة وميسرة.

وتتيح خدمة (استبدال اللوحات) للأفراد إمكانية استبدال اللوحات التالفة والمفقودة، وطلب اللوحات بشعار مميز، أو بشكل طولي، دون الحاجة لزيارة مقار المرور.

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