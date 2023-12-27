تراند اليوم : شاهد.. قذف "العُقُل" في الهواء لحظة خروج منقية "باشات شمر" مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو قيام أفراد قبيلة شمر بقذف "العُقُل" عاليًا في الهواء أثناء خروج منقية باشات شمر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بمنطقة الصياهد.

وأظهر الفيديو لحظة خروج منقية"باشات شمر" للعرض والمشاركة في مسابقات المهرجان، فيما قام أفراد القبيلة بقذف "العُقُل" عاليا.

الجدير بالذكر ، انطلقت في 1 ديسمبر، فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي ينظمه نادي الإبل، تحت شعار "عز لأهلها" في أرض الصياهد، على بعد 120 كيلومترًا شمال شرق العاصمة الرياض، ويستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.